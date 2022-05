9 बीवियों के साथ रहने वाला पति बनना चाहता है पिता, कौन सी पत्नी बनेगी मां? बनाया खास फॉर्मूला

Bizarre

oi-Bavita Jha

नई दिल्ली। सुनने में भले ही आपको अजीब लगे, लेकिन ब्राजील का मॉडल आर्थर ओ उर्सो ने एक-दो नहीं बल्कि नौ शादियां की है। आर्थर की एक पत्नी ने शादी के बाद तलाक दे दिया, लेकिन अब भी उसकी आठ बीवियां उसके साथ एक ही छत के नीचे रहती हैं। अपनी नौ शादियों को लेकर सूर्खियों में रहने वाला आर्थर एक बार फिर से खबरों में हैं। दरअसल नौ पत्नियों का पति अब पिता बनना चाहता है।

English summary

Brazilian Model who lived With 9 Wives Now Wants Kids. He had made roaster for Love and plan First Come, First Served'