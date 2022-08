बिहार में सरकार बनते ही CBI के मुद्दे पर राजद-जदयू में फूट! नीतीश को नहीं मिल पा रहा जवाब

Bihar

oi-Anjan Kumar Chaudhary

पटना, 30 अगस्त: बिहार में जेडीयू-आरजेडी की अगुवाई वाली सरकार बने अभी कुछ ही हफ्ते हुए हैं, लेकिन दोनों दलों के बीच एक बड़े मसले पर गंभीर मतभेद उभर आए हैं। आपको याद होगा कि जिस दिन नीतीश कुमार अपनी नई पारी में विधानसभा में बहुमत साबित कर रहे थे, सीबीआई आरजेडी के कई नेताओं के ठिकानों पर छापे डाल रही थी। लिहाजा आरजेडी चाहती है कि अब सरकार उसकी है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी बिहार में सीबीआई की एंट्री रोक देनी चाहिए, जैसे- गैर-भाजपा शासित राज्यों ने कर रखा है। लेकिन, फिलहाल जेडीयू इस मसले पर अपनी सहयोगी के आगे घुटने टेकने के लिए तैयार नहीं दिख रही है। लेकिन, सीएम नीतीश की मजबूरी ऐसी कि वह खुलकर अपनी बात रख भी नहीं पा रहे हैं।

English summary

In Bihar, differences have emerged between the leaders of the ruling RJD and JDU over the issue of general consent for the CBI to investigate