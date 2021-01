बिहारः PM मोदी की फोटो वाली पतंगों का लोगों में बढ़ा क्रेज, खूब हो रही है बिक्री

Bihar

oi-Prashanth Rai

पटना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्रेज हर त्यौहार पर देखने को मिलता है। होली से लेकर दिवाली तक में उनके नाम के रंग से लेकर दीये तक बाजार में मिलते हैं। इसी कड़ी में हर बार की तरह इस बार भी बाजार में पीएम मोदी की फोटो वाली पतंगों की मांग बहुत है। लोगों को पीएम मोदी की फोटो वाली पतंग इतनी भा रही है कि वे दूसरे डिजाइनों की पतंगों को छोड़कर सिर्फ उसी की खरीदारी कर रहे हैं।

राजधानी पटना के एक दुकानदार राजीव रंजन ने बताया कि इस बार की मकर संक्रांति में पीएम मोदी की फोटो वाली पतंग लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। पतंग विक्रेता राजीव रंजन के अनुसार पीएम मोदी की फोटो वाले पतंग का डिमांड बढ़ा हुआ है। लोग इसकी जमकर खरीदारी कर रहे हैं। उनका स्टॉक लगभग खत्म हो चुका है। बता दें कि बाहर-झारखंड सहित उत्तर भारत के दूसरे राज्यों में आज सभी मकर संक्रांति का त्यौहार मना रहे हैं।

