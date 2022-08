बिहार में बीजेपी की उम्मीदों के दीये ना बुझा दें चिराग! राजद से गठबंधन को लेकर दिए बड़े संकेत

Bihar

oi-Anjan Kumar Chaudhary

पटना, 29 अगस्त: बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गुलाटी मारने के बाद से यह अटकलें लग रही हैं कि देर-सबेर बीजेपी खुलकर चिराग पासवान को अपने साथ जोड़ सकेगी। क्योंकि, जेडीयू ने बीजेपी के साथ नाता तोड़ने के दौरान जो आरोप लगाए हैं, उनमें यह भी है कि बीजेपी ने चिराग का इस्तेमाल करके बिहार चुनावों में जेडीयू की सीटें घटाने का काम किया था। गौरतलब है कि चिराग पासवान ने खुद को सीएम नीतीश कुमार के कट्टर आलोचक के रूप में पेश किया है। उनके खिलाफ अब बीजेपी के नेता जिस तरह के बयान दे रहे हैं, चिराग ने वैसा 2020 के चुनावों से पहले ही शुरू कर दिया था। लेकिन, चिराग अब इतनी आसानी से अपने पिता की पार्टी में हुई टूट को भुलाने के लिए तैयार नहीं हैं। वह अब जो संकेत दे रहे हैं, उससे साफ है कि उनके लिए गठबंधन के दरवाजे खुले हैं, लेकिन वह उसी के साथ जाएंगे, जिसमें उन्हें उनकी पार्टी का फायदा दिखेगा।

English summary

The leader of LJP Ram Vilas in Bihar, Chirag Paswan, has made it clear that he will not be a part of the alliance in which his uncle Pashupati Kumar Paras will remain