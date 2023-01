केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के भाई का अस्पताल में निधन, परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप

केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के भाई निर्मल चौबे का भागलपुर के मायागंज अस्पताल में निधन हो गया। परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है।

Union Minister Ashwini Choubey: केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के भाई का शुक्रवार को भागलपुर के मायागंज अस्पताल में निधन हो गया, जिसके बाद परिवार ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया है। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल की लापरवाही की वजह से उनका निधन हुआ है। जिसके बाद एक्शन लेते हुए दो डॉक्टरों को सस्पेंड कर दिया है।

केंद्रीय मंत्री के भाई की अस्पताल में मौत

केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के भाई निर्मल चौबे को भागलपुर के मायागंज अस्पताल तबीयत बिगड़ने के बाद लेकर आए थे। परिवार के सदस्य चंदन ने न्यूज एजेंसी एएनआई को बताया कि उन्हें शारीरिक परेशानी महसूस हुई और हमने उन्हें यहां पहुंचाया। कोई डॉक्टर नहीं था। आईसीयू बिना डॉक्टर के है। परिजनों के मुताबिक जिस वक्त उन्हें इलाज के लिए अस्पताल लाया गया था, अगर समय रहते डॉक्टरों का ट्रीटमेंट मिला जाता तो शायद उनकी जान बच सकती थी।

Bihar | Brother of Union Minister Ashwini Choubey, Nirmal Chaubey died at Mayaganj Hospital in Bhagalpur; relatives claim medical negligence. 2 doctors suspended

