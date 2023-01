बिहार: पूर्णिया में फहराया गया पाकिस्तानी झंडा, जांच में जुटी पुलिस

बिहार के पूर्णिया जिले में पाकिस्तानी झंडा लहराने का मामला सामने आया है। हालांकि, सूचना पहुंची पुलिस ने झंडे को उतरवा दिया।

Bihar

oi-Neeraj Kumar Yadav

देश आज अपना 74 गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस मौके पर राष्ट्रीय झंडे को कई जगहों पर फहराया गया। लेकिन बिहार के पूर्णिया जिले के मधुबनी सिपाही टोला इलाके में पाकिस्तानी झंडे को फहराने का मामला सामने आया है। हालांकि जैसे ही स्थानीय लोगों को इसकी जानकारी मिली, उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचित किया। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने झंडे को नीचे उतरवाया।

Bihar | A Pakistani flag was hoisted in the Madhubani Sipahi Tola area in Purnea

We reached the suspect's house after getting the information. The flag has been removed. The matter has been discussed with SDO Purnea. Action will be taken: Pawan Chowdhary, SHO Madhubani pic.twitter.com/xKLeN748Wl