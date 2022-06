चलती ट्रेन से कुछ यूं छीना गेट पर बैठे यात्री का मोबाइल, लूट का Video देख हैरत में पड़ जाएंगे आप

Bihar

oi-Rahul Goyal

बेगूसराय, 10 जून: मोबाइल फोन लूट का एक हैरतअंगेज वीडियो बिहार के बेगूसराय जिले से सामने आया है। इस वीडियो को देखकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। दरअसल, सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें एक शख्स चलती ट्रेन के गेट पर बैठे एक यात्री का मोबाइल फोन झपट्टा मारकर छीन लेता है। यह सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि एक पल तो कुछ समझ ही नहीं आया।

जिस यात्री का मोबाइल फोन छीना जा चुका होता है, वो भी भौंचक्का रह जाता है। उसे भी कुछ सेकेंड तक यह समझ नहीं आता कि हुआ क्या है। जब वह अपना इयरफोन हटाकर कहता है, 'मोबाइल ले गया', तब जाकर पूरा माजरा समझ में आता है। तो वहीं, इस लूट की घटना किसी शख्स ने अपने मोबाइल फोन कैमरे में कैद कर ली, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। बता दें कि पहली नजर में यह पता लगाना मुश्किल है कि फोन कब छीना गया।

You won't comprehend what happened if you see this video for the first time, therefore it's been done in slow motion so you can notice the regular occurrences on the moving train and be aware. #Begusarai incident in #Bihar.#India #ThursdayThoughts pic.twitter.com/fbO6txQadd