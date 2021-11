Matilda Kullu: फोर्ब्स की ताकतवर भारतीय महिलाओं की लिस्ट में आशा वर्कर का तीसरा स्थान, जानिए कौन हैं मतिल्दा

Bhubaneswar

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, 29 नवंबर: ओडिशा की एक आशा कार्यकर्ता ने भी फोर्ब्स की सबसे ताकतवर भारतीय महिलाओं की लिस्ट में अपनी जगह बनाई है। फोर्ब्स इंडिया डब्ल्यू-पावर 2021 लिस्ट में (Forbes India W-Power 2021) 21 महिलाएं, जिसमें भारतीय स्टेट बैंक की पूर्व चेयरपर्सन अरुंधति भट्टाचार्य से लेकर अभिनेत्री रसिका दुग्गल जैसी हस्तियों के साथ ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले की आदिवासी 'आशा दीदी' मतिल्दा कुल्लू का नाम भी शुमार हैं।

Matilda Kullu has been an ASHA worker for 15 years. During the pandemic, she became the Covid Warrior for the 964 people of Gargadbahal village, in Baragaon tehsil of Odisha’s Sundargarh district. Here's her story

