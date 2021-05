दवाओं की कालाबाजारी के बीच इस मेडिकल स्टोर वाले ने जीता दिल, IFS अफसर ने शेयर की तस्वीर

Bhubaneswar

भुवनेश्वर, मई 11: देश इस वक्त अदृश्य ताकत से लड़ रहा है। कोरोना की दूसरी लहर पूरे देश पर भारी पड़ रही है। कौन कब इस संक्रमण की चपेट में आ रहा है किसी को कुछ नहीं पता। रोजाना 4 लाख से ज्यादा नए मरीज सामने आ रहे हैं। वहीं मौतों का ग्राफ भी बढ़ रहा है। इस महामारी के खिलाफ जंग में कई बड़ी हस्तियों ने आगे आकर मदद के लिए हाथ बढ़ाया है, लेकिन समाज में कुछ ऐसे लोग भी है, जो कैमरे के पीछे रहकर अपने स्तर पर जो बन पड़ रहा है, वो कर रहे हैं। ऐसी ही एक तस्वीर आईएफएस अधिकारी सुशांत नंदा ने ट्विटर पर पोस्ट की है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।

एक तरफ जहां लोग महामारी में भी अपने फायदे के लिए दवाओं और जरूरत की चीजों की कालाबाजारी करने से बाज नहीं आ रहे है। वहीं इस समाज में कुछ लोग ऐसे भी है, जो मानवता की जीती जागती मिसाल पेश कर रहे हैं। ऐसी ही एक सुंदर तस्वीर इस भयानक महामारी के दौर में सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिससे साफ अंदाजा होता है कि इंसानियत आज भी जिंदा है। ओडिशा के आईएफएस अधिकारी सुशांत नंदा ने उस तस्वीर को शेयर करते हुए बहुत की प्यारा मैसेज लिखा किया है।

Humanity should be our race. Love should be our religion🙏

Start the day with hope. Who can imbibe that in us more than this human. pic.twitter.com/MKhijaQ0GS