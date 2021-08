टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम की हार पर बोले नवीन पटनायक, लड़ाई की भावना बनाए रखिएगा

Bhubaneswar

oi-Kapil Tiwari

भुवनेश्वर, अगस्त 06। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम का सफर अब खत्म हो गया है। शुक्रवार को ब्रॉन्ज मेडल के लिए ग्रेट ब्रिटेन के साथ हुए मुकाबले में भारतीय महिला टीम को हार का सामना करना पड़ा। इस हार से ना सिर्फ देशवासियों को बहुत दुख पहुंचा बल्कि खुद भारतीय टीम निराशा के अंधकार में डूब गई है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने टीम की हौंसलाफजाई की है। पीएम मोदी ने महिला टीम से फोन पर बात की तो वहीं नवीन पटनायक ने ट्वीट करते हुए कहा कि आपने जो बहादुरी से लड़ाई लड़ी उसके लिए बधाई।

