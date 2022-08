Satna: गांव के लोगों ने की बेजुबानओ के साथ क्रूरता, गायों को डंडे से पीट उफनती नदी में कूदने पर किया मजबूर

Bhopal

oi-Rakeshkumar Patel

सतना, 29 अगस्त। जिले से मानवता व इंसानियत को शर्मसार करने का वीडियो सामने आया है। वीडियो में दिख रहा है कि गायों को लाठियों से मार-मार कर उफनाती नदी में जबरदस्ती कूदने पर मजबूर किया जा रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद अब बजरंग दल ने विरोध जताया है।

वीडियो का पूरा मामला

दरसअल मामला सतना जिले के ताला थाना क्षेत्र अंतर्गत घुइसा गाव के पास बीहर नदी का है। वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि गायों को डंडे से मार-मार कर गांव के ही लोगों द्वारा उफनती नदी में जबरदस्ती कूदने पर मजबूर किया जा रहा है। हालांकि, वनइंडिया हिंदी इस वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। वीडियो में नजर आ रहा है कि कुछ लोग हाथ में डंडा लेकर गायों को मार रहे हैं। इसके बाद यह गायें तेज बह रही धार में समा रही हैं।

पुलिस ने लिया संज्ञान

सतना पुलिस का कहना है कि उसने वायरल वीडियो को लेकर संज्ञान लिया है। वीडियो की जांच के बाद लालभाई पटेल, लल्लू पांडे, रामदयाल पांडे,रामपाल पटेल, सुनील पांडे,एवं अन्य लोगों द्वारा मवेशियों को क्रूरता पूर्वक मारपीट कर नदी में कुदाने को लेकर केस दर्ज किया गया है। आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 212/ 22 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11 कायम कर जांच चल रही है।



बजरंग दल ने जताया विरोध

इधर बजरंग दल के पदाधिकारी ने अपना विरोध दर्ज कराया है। वीएचपी के जिला मंत्री विपिन सिंह ने प्रशासन से मांग करते हुए कहा की गौ माता के खिलाफ ऐसा निंदनीय कृत्य करने वाले सभी व्यक्तियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।

यह भी पढ़ें-Asia Cup 2022: राजस्थान रॉयल्स के कुलदीप सेन को भारतीय टीम में मिली जगह, दुबई रवाना हुआ गेंदबाज

English summary

Satna: The people of the village did cruelty to the voiceless, forced the cows to jump into the boiling river by beating them with sticks