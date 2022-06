विधायकों को महापौर का टिकट देने पर कांग्रेस पर जमकर बरसे CM शिवराज, कहा- कांग्रेस में कार्यकर्ता की इज्जत नहीं

Bhopal

oi-Laxminarayan Malviya

भोपाल,16 जून। मध्यप्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव को लेकर मप्र के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने कहा कि एक व्यक्ति, एक पद अकेली भारतीय जनता पार्टी है, जिसमें तय किया। विधायक, महापौर का चुनाव नहीं लड़ेंगे। विधायक को महापौर का टिकट देना आसान होता है लेकिन हमने तय किया महापौर का चुनाव विधायक नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास कार्यकर्ताओं का ही आभाव है या तो कार्यकर्ता नहीं है और अगर कार्यकर्ता है तो उनकी इज्जत नहीं है। कई जगह विधायक ही लड़ा दिए।

विधायकों को महापौर का टिकट देने पर कांग्रेस पर जमकर बरसे CM शिवराज

सीएम ने कहा कि यह भारतीय जनता पार्टी है जिसने सब मापदंडों का पालन करते हुए अपने बेहतर कार्यकर्ताओं को टिकट दिए हैं।विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है सबसे अलग पार्टी है पार्टी विथ डिफरेंस ने स्थानीय निकाय के चुनावों में भी उम्मीदवार चयन के लिए कुछ भी गाइडलाइन तय की कुछ मापदंड निर्धारित किए और मुझे गर्व और खुशी है निर्धारित मापदंडों का पालन करते हुए पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को टिकट दिए हैं।

सीएम शिवराज ने कहा कि हमारी टिकट की सूची में सभी तरह के कार्यकर्ता हैं। डॉक्टर जितेंद्र जामदार प्रतिष्ठित चिकित्सक, प्रसिद्ध समाज सेवी दूसरी तरफ मालती राय, सुमन शर्मा जैसी हमारी जमीन से जुड़ी हुई वर्षों से काम कर रही कार्यकर्ता इस सूची में हैं। योगेश ताम्रकार और माधुरी पटेल जी जैसे प्रतिष्ठित व्यवसायी भी है। पुष्पमित्र भार्गव जैसे श्रेष्ठ अधिवक्ता जिन्होंने कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। प्रहलाद पटेल जैसे युवा जागृत समाज सेवी, किसान भी सूची में हैं। तो मीना जाटव हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता रही हैं । संगीता तिवारी - समाजसेवी, प्रमोद व्यास सामान्य कार्यकर्ताओं से संगठन के दायित्वों का निर्वाह करते हुए, महापौर प्रत्याशी के पद तक पहुंचे। चन्द्र प्रताप विश्वकर्मा समर्पित कार्यकर्ता हैं। ज्योति दीक्षित शिक्षिका और समाजसेवी हैं। अनंत ध्रुवे प्रशासनिक अधिकारी जो कुशल प्रशासकीय क्षमता के धनी थे। अमृता यादव उच्च शिक्षित समर्पित कार्यकर्ता, मुकेश टेटवाल और गीता अग्रवाल, वर्षों से पार्टी के काम में दिन-रात जुटे हुए हैं।

यह केवल संगठन के काम नहीं, समाजसेवा के काम में भी जुटे रहे हैं। एक समर्पित कार्यकर्ताओं की सुगठित टीम है। जो नगर निगमों के विकास का नया इतिहास रचेंगे, आधुनिक शहर पुरातन की नींव पर, शहरों के जीवन-मूल्य परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए विकास और जनकल्याण का एक नया इतिहास हमारे प्रत्याशी रचेंगे।

सीएम ने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को, पूरी चयन समिति को बधाई देता हूं। पूरी टीम ने मिलकर बेहतर कार्यकर्ताओं का चयन किया है।

