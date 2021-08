Bhopal

oi-Vishwanath Saini

भोपाल, 18 अगस्त। शिक्षा विभाग में नियुक्ति की मांग को लेकर मध्य प्रदेश की चयनित महिला अभ्यर्थियों ने बुधवार को अनूठा प्रदर्शन किया। ये महिला अभ्यर्थी हाथ में राखी का थाल सजाकर और अपनी मांगों का बैनर पोस्टर लेकर भोपाल में भाजपा कार्यालय के सामने एकत्रित हुईं।

मीडिया से बातचीत में महिलाओं ने बताया कि वे बीते तीन साल से चयनित होने के बावजूद नियुक्ति का इंतजार कर रही हैं। इसलिए अब रक्षाबंधन 2021 के मौके पर वे सीएम शिवराज सिंह चौहान के राखी बांधने आई हैं और रक्षाबंधन के तोहफे में उनसे नियुक्ति मांगना चाह रही हैं। इन महिलाओं को भाजपा कार्यालय में प्रवेश नहीं करने दिया गया। पुलिस बल ने बाहर ही रोक दिया तो ये सड़क पर ही राखी व पोस्टर लेकर बैठ गईं।

Madhya Pradesh: With rakhis, government teachers recruited in 2018 stage a sit-in protest outside state BJP office in Bhopal, demanding their posting.

"We won't call off our dharna until mama (CM Shivraj Singh Chouhan) himself comes & assures posting," a woman demonstrator says pic.twitter.com/98gMXpNw51