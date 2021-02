दिग्विजय सिंह पर एमपी के प्रोटेम स्पीकर का पलटवार बोले-'पप्पू भइया का नाम बदल लो'

Bhopal

oi-Vishwanath Saini

भोपाल। मध्य प्रदेश में होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम रखे जाने के सीएम शिवराज सिंह चौहान के बयान के बाद सियासत गर्मा गई है। मध्य प्रदेश की मौजूदा सरकार के इस फैसले पर पूर्व सीएम दिग्वि​जय सिंह ने होशंगाबाद का नाम बदले जाने के फैसले पर सीएम शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए कहा था कि भाजपा नाटक नौटंकी बंद करें। नाम बदलने से क्या बेरोजगारी और महंगाई खत्म हो जाएगी?

पूर्व सीएम दिग्वि​जय सिंह के बयान पर मध्य प्रदेश के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने पलटवार किया है। शर्मा ने कहा कि नाम नहीं बदल रहे थे तब क्या बेरोजगारी खत्म हो गई थी? नाम बदलने में शक्ति और सभ्यता का अहसास होता है। कौन था होशंग शाह? लुटेरे के बारे में इतिहास पढ़ाओगे या अपना अतीत दोहराओगे।

#WATCH MP Assembly Protem Speaker reacts to Digvijaya Singh's statement on Hoshangabad renaming; says "...Who was Hoshang Shah? Will you teach history of robber or of Narmada? Change your name to Yunis, rename 'Pappu bhaiya' to Isamil. It'll tell you what happens when you rename" pic.twitter.com/UpqbnGrP8f