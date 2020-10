मध्य प्रदेश उपचुनाव 2020 : शिवराज सिंह-ज्योतिरादित्य सिंधिया ने साधा कमलनाथ पर निशाना, कही ये बातें

Bhopal

oi-Vishwanath Saini

भोपाल। मध्य प्रदेश उपचुनाव 2020 को लेकर चुनावी रैलियों पर जोर है। अनूपपुर रैली के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पहले छोटे-छोटे राष्ट्र हमें चुनौती दे देते थे। पूर्व पीएम उन पर कभी प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन आज अगर चीन भी हमारी सीमाओं की तरह आंख उठाकर भी देखता है तो हमारे सैनिक चीन के सैनिकों की गर्दन तोड़ देते हैं और उन्हें वापस पीछे खदेड़ देते हैं।

सीएम चौहान ने कहा कि मैं कमलनाथ नहीं हूं, जो विकास के लिए एक पैसा नहीं देते। मैं आपको अनूपपुर के विकास का आश्वासन देता हूं। कमलनाथ कहते हैं कि मामा ने राज्य के खजाने को खाली कर दिया था, लेकिन मैंने कहा कि यह औरंगजेब का खजाना नहीं है, जो खाली हो जाए।

Earlier tiny nations use to challenge us & ex-PMs never reacted. But today if China dares to set its eyes on our borders, our soldiers have broken necks of their soldiers & thrown them back. Now China doesn't have courage to show us eyes: Madhya Pradesh CM Shivraj Singh Chouhan pic.twitter.com/DeKgg08TOM