कमलनाथ भारत के नंबर 2 उद्योगपति हैं, शिवराज सिंह चौहान की तरह भूखे घर से नहीं-कांग्रेस नेता

Bhopal

oi-Vishwanath Saini

भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा की 28 सीटों पर उपचुनाव 2020 होने हैं। उपचुनाव को देखते हुए एक तरफ जहां राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है। वहीं, दूसरी ओर नेता भी बयानबाजी कर रहे हैं।

कांग्रेस नेता दिनेश गुर्जर ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा है। गुर्जर ने यहां तक कह डाला कि पूर्व सीएम कमलनाथ भारत के नंबर 2 उद्योगपति हैं। वे शिवराज सिंह चौहान की तरह भूखे घर से नहीं हैं। पहले शिवराज सिंह के पास 5 एकड़ जमीन थी। अब उनके पास हजारों एकड़ जमीन है, क्योंकि वे किसानों का खून पी रहे हैं।

Yes, I belong to a starved family, that's why I understand pain of those hungry. Yes, I am poor, that's why I teach poor sons & daughters as Mama...I am poor, that's why I understand pain of every poor person: Shivraj Singh Chouhan, MP CM on Cong Leader Dinesh Gurjar's comments https://t.co/CiRfIwOkmX pic.twitter.com/HpKTQIwk6W