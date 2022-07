डॉगी को सड़क पर पॉटी करने से रोका तो युवक ने पिता को बुलाकर रिटायर्ड बैंक मैनेजर को पीटा

Bhopal

oi-Laxminarayan Malviya

भोपाल,20 जुलाई। राजधानी के मिनाल रेसीडेंसी में डॉग को पोटी कराने को लेकर कुत्ते के मालिक और उसके बेटे ने रिटायर्ड बैंक मैनेजर के साथ मारपीट की और उसे डंडे से पीट दिया। इस पूरे मामले में पुलिस ने 3 लोगों पर FIR दर्ज कर ली है।

बता दें कि एक युवक अपने डॉग को टहलाने के लिए निकला था उसी दौरान उसने बैंक मैनेजर जिनकी उम्र 68 वर्ष है, उनके घर के सामने डॉग ने पॉटी कर दी। उन्होंने इसका विरोध किया तो युवक ने अपने पिता को वहां पर बुला लिया। उसका पिता डंडा लेकर वहां पर पहुंचा और फिर रिटायर्ड बैंक मैनेजर के साथ गाली गलौज करते हुए कहा कि मैं तुझे यही गड्ढे में गाड़ दूंगा और यह रोड तेरे बाप की नहीं है। तेरे घर के सामने कुत्ते से गंदगी करवा लूंगा यह कहकर डंडे से पीटा और कमर पर मार दिया। जिसका वीडियो भी सामने आया है और फिर उसके बाद उसे धक्का भी दे दिया शोर सुनकर उसकी बेटी विजय गोयल और पत्नी बीच-बचाव करने पहुंच गए। आरोपी उन्हें भी गाली देकर झुमा झटके करते हुए नजर आए।

वही रिटायर्ड बैंक मैनेजर का कहना है कि पूरे घटना का वीडियो उनकी बेटी ने बनाया है और जो मेरे घर के पास में रहने वाली लड़की भी अपना डॉग लेकर आई थी उसने अपना डॉग मेरे ऊपर छोड़ दिया। वह लड़की भी मुझे मेरी बेटी को और मेरी पत्नी को गालियां देने लगी।

वह इस पूरे मामले में अयोध्या नगर थाना प्रभारी नीलेश अवस्थी ने बताया कि कुत्ते की पॉटी कराने को लेकर मिनाल रेसीडेंसी में विवाद हुआ था। कुत्ते के मालिक और उसके बेटे सहित एक युवती पर मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।

English summary

In Bhopal, there was a dispute between two families after the dog potty in front of the house