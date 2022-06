विवादों में रहने वाले IAS नियाज खान का RSS प्रमुख मोहन भागवत को सलाम । जानिये ऐसा क्या हुआ

Bhopal

oi-Kartik Agnihotri

जबलपुर, 03 जून: मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी लोक निर्माण विभाग में उप सचिव नियाज खान एक बार फिर सुर्ख़ियों में है । आश्रम वेबसीरीज की टीम पर अपनी कहानी चुराने फिर द कश्मीर फाइल्स पर बिना नाम लिए फिल्म निर्माता विवेक अग्निहोत्री को नसीहत देने के बाद नियाज का RSS प्रमुख मोहन भागवत की तरफ एक ट्वीट के जरिये प्रेम उमड़ता नजर आ रहा है । नियाज ने मोहन भागवत की न सिर्फ तारीफ की, बल्कि उन्होंने ट्वीट में लिखा कि मोहन भागवत के विचारों को सलाम करता हूँ ।

I salute your great thoughts, respected #MohanBhagwat sahab. All Indians have same genes and our ancestors are same. Everyone has freedom to worship by his own way. Greatest thing is that the love between Hindus and Muslims must flourish. We all are one pic.twitter.com/vEPs5mEMhF