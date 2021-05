कोरोना कर्फ्यू के दौरान गुना के प्राइवेट स्कूल में ली जा रही थी परीक्षा, प्रशासन ने की कार्रवाई

Bhopal

oi-Vishwanath Saini

गुना, 28 मई। कोरोना की दूसरी लहर से मध्य प्रदेश भी सबसे प्रभावित राज्यों में से एक है। मध्य प्रदेश सरकार ने लोगों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए कोरोना कर्फ्यू लागू करने समेत कई तरह की पांबदियां लगा रखी है।

कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए स्कूल-कॉलेज आदि भी बंद कर रखे हैं। विद्यार्थियों को ऑनलाइन क्लास के जरिए पढ़ाई करवाई जा रही है।​ बिना परीक्षा के ही अगली कक्षा में प्रोमोट भी किया जा रहा है।

इस बीच मध्य प्रदेश के गुना के एक प्राइवेट स्कूल में परीक्षा आयोजित करवाने का मामला सामने आया है। नायब तहसीलदार रामशंकर सिंह ने बताया कि स्कूल में 30 से 40 बच्चों की परीक्षा ली जा रही थी, ​जो कोरोना महामारी में धारा 144 व कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन है। स्कूल प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

A private school in MP's Guna conducted exams amid #COVID restrictions

Exams were being conducted here. We found approx 30-40 students at school. The school has violated section 144 & administration's order. Will take action against the school: Naib Tehsildar Ramashankar Singh pic.twitter.com/N7p2yc0fF0