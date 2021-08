मध्य प्रदेश विधानसभा में काले एप्रन पहनकर पहुंचे कांग्रेस विधायक, ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण की मांग

Bhopal

oi-Vishwanath Saini

भोपाल, 9 अगस्त। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में मंगलवार को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ है। हंगामा की वजह से विधानसभा सत्र स्थगित कर दिया गया।

मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत से ही कांग्रेस विधायक शिवराज सिंह चौहान सरकार पर हमलावर हैं। अब कांग्रेस के विधायक विधानसभा में काले एप्रन पहनकर पहुंचे और ओबीसी को 27 ​फीसदी आरक्षण देने की मांग की और सीएम शिवराज सिंह चौहान पर पाखंड दिखाने का आरोप लगाया।

मध्य प्रदेश विधानसभा सदन में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने संविधान के 127वें संशोधन पर चर्चा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की गलती की वजह से संविधान विधेयक 2021 लाना है। उन्होंने आरोप लगाया केंद्र सरकार यूपी समेत अन्य राज्यों के चुनावों को देखते हुए यह विधेयक लेकर आई है।

मध्य प्रदेश सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस विधायकों के आरोप पर पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस ने ओबीसी के साथ धोखा किया है। उनकी पीठ में छूरा घोंपने का काम किया है। कांग्रेस समाज को भ्रमित कर तोड़ना चाहती है। जब मध्य प्रदेश सरकार कोर्ट के सामने याचिका दायर की तब 10 से 19 मार्च 2019 के बीच कांग्रेस ने कोर्ट का स्टे न लगने के लिए क्या किया?

