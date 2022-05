बढ़ती हुई महंगाई की वजह से खटाई में पड़ गई पीएम आवास योजना

Bhind

oi-Hemant Sharma

भिंड, 19 मई। बढ़ती हुई महंगाई का असर अब सरकारी योजनाओं पर भी दिखना शुरु हो गया है। यही वजह है कि हितग्राही अब चाहते हुए भी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे है। पीएम आवास योजना भी ऐसी ही योजना है, जिस पर महंगाई ही मार पड़ रही है।

English summary

pm awas yojana is having the effect of inflation it is difficult to build a house in the amount of the scheme