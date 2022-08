हाथ ठेले पर पिता को लिटाकर 6 किलोमीटर तक ठेले को धकेलता रहा मजबूर बेटा

Bhind

oi-Hemant Sharma

भिंड, 17 अगस्त। भोपाल से चलकर सरकारी योजनाएं भिंड पहुंचते-पहुंचते दम तोड़ देती हैं। ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ है जब भोपाल से योजनाएं शुरू की गई लेकिन भिंड में उन योजनाओं का ठीक ढंग से क्रियान्वयन नहीं हो सका। सरकार की 108 एंबुलेंस योजना का भी भिंड जिले में यही हाल है, जिसका लाभ मरीजों को नहीं मिल पा रहा है। यही वजह है कि एक गरीब लाचार बेटे को अपने बुजुर्ग पिता की तबीयत खराब होने पर अस्पताल पहुंचाने के लिए 6 किलोमीटर तक हाथ ठेला धकेलना पड़ा।

English summary

ambulance did not reach in bhind, the patient had to be taken to the hospital by lying on the hand cart