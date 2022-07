कौन हैं ये दो बच्चे जो बना दिए बेंगलुरु पुलिस में ऑफिसर, वजह जानकर आप भी दाद देंगे

Bangalore

oi-Vijay

बेंगलुरु। जब आपका कोई सपना पूरा होता है तो क्‍या उस वक्‍त बेहद खुशी की अनुभूति नहीं होती? यहां तक ​​​​कि अगर आप थोड़े समय के लिए भी किसी क्षण को जीते हैं, तो उसका उत्साह भी देखने लायक होता है। खैर, कुछ ऐसा ही बेंगलुरु में इन 2 लड़कों के साथ हुआ है..दोनों को उनकी इच्‍छा पूरी करने के लिए 'पुलिस अफसर' बना दिया गया। हालांकि, यह सब चंद घंटों के लिए था...मगर बेंगलुरु साउथ ईस्ट डिवीजन पुलिस की इस दिलेरी ने भी सोशल मीडिया यूजर्स का दिल जीत लिया।

A humbling day as I stood in attention to DCPs for the day. Courageous children, who are fighting a difficult disease and we played a small part in making their wish come true, albeit for a few hours only. Happiness unlimited for them and satisfaction for us. pic.twitter.com/4oEFrDcPz9