UP: सीबीआई ने 50 बच्चों के यौन शोषण के आरोप में सिंचाई विभाग के जूनियर इंजीनियर को किया अरेस्ट, घर से भारी मात्रा में सेक्स टॉयज बरामद

बांदा। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग में तैनात एक जूनियर इंजीनियर को करीब 50 बच्चों के यौन शोषण के आरोप में बांदा से गिरफ्तार किया है। जूनियर इंजीनियर राम भवन पर आरोप है कि उसने पिछले 10 सालों में 50 से अधिक बच्चों, जिनकी उम्र पांच से 16 साल के बीच है, का साथ यौन शोषण किया। आरोपी कथित तौर पर बच्चों कीग ऑनलाइन वीडियो और तस्वीरें भी बेच रहा था। सीबीआई के मुताबिक, आरोपियों के घर की तलाशी ली गई, जिसमें लगभग 8 लाख रुपए की नकदी, मोबाइल फोन, लैपटॉप, वेब-कैमरा और कई सेक्स टॉयज बरामद किए गए हैं। आरोपियों ने कथित तौर पर पांच से 16 साल की उम्र के बच्चों को लुभाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक आइटम और गैजेट्स का इस्तेमाल किया।

10 सालों में तीन जिलों में हुई घटनाएं

बता दें, पिछले दस सालों में बच्चों के साथ यौन अपराध की घटनाएं प्रदेश के तीन जिलों चित्रकूट, बांदा और हमीरपुर में हुई हैं। आरोपी को बांदा जिले से गिरफ्तार किया गया था। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही आरोपी को अदालत में पेश किया जाएगा। सीबीआई कोर्ट से पुलिस हिरासत की मांग करेगी, क्योंकि उनका मानना है कि जेई अकेले यह काम नहीं कर रहा था। उसके साथ और भी कई लोग शामिल थे।

