PM मोदी फिर आएंगे यूपी, यहां करेंगे सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन, 5 नदियां जोड़ी गईं

बलरामपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी कि 11 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के बलरामपुर आ रहे हैं। यहां मोदी सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से आज इस बारे में आधिकारिक जानकारी दी गई। बताया जा रहा है कि, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के फलस्वरूप 14 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि की सिंचाई हो सकेगी।

यूपी के 9 जिलों में लाखों लोगों को होगा फायदा

इस परियोजना से 6200 से अधिक गांवों के लगभग 29 लाख किसानों को लाभ होगा। इतना ही नहीं, इससे पूर्वी यूपी के 9 जिलों-बहरीच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर और महाराजगंज को फायदा होगा। पीएमओ की ओर से बताया गया कि, उपरोक्त जिलों में पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए इस परियोजना को जल्द अंतिम रूप दिया जा रहा है।

5 नदियों को आपस में जोड़ा गया

प्रधानमंत्री कार्यालय के बयान में कहा गया कि, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना 9800 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बनाई गई है। जिसमें से 4600 करोड़ रुपये पिछले 4 वर्षों में प्रावधान किए गए थे। पीएमओ के मुताबिक, इसमें क्षेत्र के जल संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए 5 नदियों-घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिणी को आपस में जोड़ना भी शामिल है।

Saryu Nahar National Project has been built with a cost of over Rs 9800 cr, out of which over Rs 4600 cr was provisioned in last 4 yrs. It also involves interlinking of 5 rivers-Ghaghara, Saryu, Rapti, Banganga & Rohini to ensure optimum usage of water resources of the region:PMO pic.twitter.com/XoCBcbSt1I