शिवसेना नेता सुधीर की हत्या के बाद बेटे को भी दी जा रही जान से मारने की धमकी, परिवार ने की सुरक्षा की मांग

Amritsar

oi-Neeraj Kumar Yadav

पंजाब के अमृतसर में शिवसेना नेता सुधीर सूरी की हत्या के बाद उनके बेटे को भी धमकी दी जा रही है। जिसकी की वजह से सूरी के बेटे सहित उनका पूरा परिवार दहशत में है। शनिवार को सुधीर सूरी के बेटे माणिक सूरी ने बताया कि उन्हें जान से मारने की धमकी भरा फोन बाहर से आ रहा है। इस बारे में हमने डीजीपी को बताया है और लिखित में शिकायत भी दर्ज कराई है। माणिक सूरी ने कहा कि हम अपने पिता के लिए शहीद का दर्जा, लापरवाह अधिकारियों के निलंबन, अपनी सुरक्षा और आवास की मांग कर रहे हैं।

We're(Suri's family)receiving threatening calls from outside. We've told DGP & gave in writing too. We're demanding status of martyr for my father,suspension of negligent officers & security and another accommodation for us. Won't cremate him until our demands are met: Manik Suri pic.twitter.com/Y9jl6Kzu1K