रीट 2021 परीक्षा के लिए नेटबंदी : अजमेर में सुबह छह से शाम छह बजे बंद रहेंगी इंटरनेट सेवाएं

Ajmer

oi-Vishwanath Saini

अजमेर, 25 सितम्बर। राजस्थान में 26 सितम्बर को हो रीट भर्ती परीक्षा को लेकर अशोक गहलोत ने तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। रीट परीक्षा 2021 में पेपर लीक को रोकने के लिए नेटबंदी की घोषणा भी की गई है। हालांकि इस संबंध में अंतिम फैसला राजस्थान सरकार ने संभाग एवं जिला स्तरीय अधिकारियों जैसे संभागीय आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक आदि पर छोड़ा है।

न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार रीट परीक्षा 2021 को देखते हुए अजमेर जिला प्रशासन ने नेटबंदी के आदेश जारी कर दिए हैं। अजमेर जिले में 26 सितम्बर को सुबह छह बजे से लेकर शाम छह बजे तक ब्लक मैसेज व एमएमएस और सोशल मीडिया पर इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। हालांकि इस दौरान लैंडलाइन, मोबाइल फोन और लैंडलाइन ब्रॉडबैंड की वॉयस कॉल सुविधा जारी रहेगी।

