दलदल में दिलेरी : बुजुर्ग की जान बचाने के लिए दलदल में कूद गए सिपाही संदेश कुमार, अपनी परवाह किए बिना बचाई जान

Agra

oi-Vinay Saxena

आगरा, 03 जुलाई: 'आपकी सेवा एवं सुरक्षा में सदैव तत्पर', उत्तर प्रदेश पुलिस की इस टैगलाइन को आगरा के सिपाही संदेश कुमार ने एक बार फिर सही साबित करके दिखाया है। संदेश कुमार अपनी जान की परवाह किए बिना उस खतरनाक दलदल में कूद गए, जहां एक बुजुर्ग जिंदगी की जंग लड़ रहा था। सिपाही संदेश कुमार दिलेरी दिखाते हुए दलदल में कूदे और बुजुर्ग को सही सलामत बाहर निकालकर उनकी जिंदगी बचा ली। आगरा पुलिस के इस जवान की हर तरफ तारीफ हो रही है। वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल है। एडीजी राजीव कृष्ण ने भी सिपाही की दिलेरी को सैल्यूट किया है। सोमवार को वे सिपाही को पुरस्कृत करेंगे।

सपा में बड़ा बदलाव, अखिलेश यादव ने प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़कर भंग की यूपी की सभी इकाइयां

'Marshals of safety'

Saluting the courageous efforts of Constable Sandesh Kumar & team PS Barhan of @agrapolice who marshalled the available resources to pull out an old man helplessly trapped in a marshy land. #UPPCares pic.twitter.com/M24tWtBwfn