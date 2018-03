UPPSC: पशु चिकित्सा अधिकारी का रिजल्ट घोषित, यहां देखें

इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पशुपालन विभाग में पशु चिकित्साधिकारी के 107 पदों वाली भर्ती का रिजल्ट जारी कर दिया है। कुल 80 अभ्यर्थियों को नौकरी मिल गई है। जबकि बाकी के पद नहीं भरे जा सके हैं और उन्हें आगे भरा जायेगा। अभ्यर्थी अपना रिजल्ट आयोग की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर देख सकते है।

जानकारी देते हुए संयुक्त सचिव दयाशंकर पांडे ने बताया कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पशु चिकित्साधिकारी के 107 पदों पर भर्ती शुरू की। इसमें 98 पद एससी और 9 पद एसटी श्रेणी के थे। कुल 97 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया था, जिनमें से 82 को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। 81 अभ्यर्थी इंटरव्यू में शामिल हुए और इनमें से 80 चयनित कर लिए गए है। जो पद खाली रह गये हैं उन्हें अब आगे भरा जायेगा। सभी रिजल्ट आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिए गए हैं, वहां से अभ्यर्थी अपना रिजल्ट देख सकते हैं।

यहां देखे रिजल्ट

सबसे पहले आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाएं। यहां आपको बिल्कुल दाहिने किनारे पर इंपॉर्टेंट बुलेटिन दिखाई पड़ेगा। यहां आपको 3 - RESULT OF ADVT. NO. 4/2016-2017, ANIMAL HUSBANDRY DEPTT. U.P., Veterinary Medical Officer, S-02/02 लिखा दिखाई पडेगा। आप इस पर क्लिक करें या नीचे दिए गए लिंक का इस्तेमाल कर रिजल्ट देख सकते हैं।

लिंक- http://uppsc.up.nic.in/View_Notices.aspx?ID=news&N=952। रिजल्ट विज्ञप्ति में पूरी डिटेल उपलब्ध है।