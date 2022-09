शानदार सरकारी भर्ती, टाइपिंग आती है तो ये मौका आप के लिए है, अभी करें आवेदन

Jobs

oi-Foziya Khan

नई दिल्ली,2 सितंबर: कंप्यूटर की जानकारी रखने वाले उम्मीदवारों के लिए सरकारी नौकरी पाने का शानगार मौका सामने आया है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (UPRVUNL) ने कंप्यूटर असिस्टेंट के पदों पर भर्ती निकाली है। जिन उम्मीदवारों ने ग्रेजुएशन पूरी कर ली है वे इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए उम्मीदवारों की कंप्यूटर पर टाइपिंग 30 शब्द प्रतिमिनट टाइपिंग होनी चाहिए। पदों से जुड़ी जानकारी के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल नोटिस पढ़ सकते हैं।

English summary

Great government recruitment, when it comes to typing, then this opportunity is for you, apply now