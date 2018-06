UPPSC: PCS मेंस की निरस्त परीक्षा के लिए डाउनलोड करें Admit Card, 7 जुलाई को EXM

इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस (मुख्य) परीक्षा 2017 की 19 जून को रद्द हुई परीक्षा के लिए फिर से एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। यह परीक्षा अब 7 जुलाई को होगी। अभ्यार्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते है या नीचे दिये गये लिंक से सीधे एडमिट कार्ड डाउनलोड करें। जानकारी देते हुए आयोग के सचिव जगदीश ने बताया कि पीसीएस (मुख्य) परीक्षा 2017 की 19 जून को रद सामान्य हिंदी और निबंध विषय की परीक्षा 7 जुलाई को होना सुनिश्चित हुई थी अब उसके ही अनुक्रम में एडमिट कार्ड जारी किये गये हैं। अभ्यार्थी बेवसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते है।

कैसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

सबसे पहले आप आयोग की वेबसाइट http://uppsc.up.nic.in पर जाएं । यहां बीच में इंपॉर्टेंट अलर्ट्स दिया है। यहां आपको -

Click here to download Admit Card of re-exam for General Hindi and Essay subjects of PCS (M) Exam-2017 to be held on 7th July 2018. - लिखा हुआ दिखाई पडेगा । इस पर क्लिक कर आप पीसीएस का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिये कैंडिडेट सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालें, फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर जेंडर, उसके बाद वेरिफिकेशन कोड डालकर डाउनलोड एडमिट कार्ड पर क्लिक करें आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा।

परीक्षा नियंत्रक अंजू कटियार ने बताया परीक्षा इलाहाबाद और लखनऊ के केंद्रों पर दो पालियों में सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे तक और 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। एक परीक्षा केंद्र इस बार बदला गया है। एडमिट कार्ड वेबसाइट पर अपलोड कर दिये गये हैं।

हुआ था जमकर बवाल

पीसीएस परीक्षा के दौरान गलत प्रश्न पत्र बांटे जाने के बाद अभ्यर्थियों ने इलाहाबाद स्थित आयोग के दफ्तर के बाहर जमकर प्रदर्शन किया था। बस में तोड़फोड़ व आगजनी भी की थी। भारी आक्रोश को दबाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया था और अभ्यार्थियों को दफ्तर के बाहर खदेड़ दिया था। गलत प्रश्न पत्र बांटने के बाद अभ्यर्थी पेपर लीक किए जाने की आशंका व्यक्त कर बवाल कर रहे थे। उनका आरोप था कि पेपर लीक हो गया है। हालांकि आयोग ने इस तरह की घटना से इनकार करते हुए गलत प्रश्न पत्र बांटे जाने की पुष्टि की थी और पांच लोगों पर इस बाबत एफआईआर भी दर्ज कराया था।।

