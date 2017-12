UPPSC : जारी हुआ 3 भर्ती परीक्षाओं का रिजल्ट, 2009 की प्रवक्ता भर्ती में 9 का चयन

इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने शुक्रवार को तीन तीन भर्तियों के रिजल्ट जारी किए। इसमे 2009 की प्रवक्ता वाणिज्य भर्ती , अंग्रेजी प्रवक्ता भर्ती 2013 व प्राविधिक शिक्षा विभाग में कर्मशाला अनुदेशक लौह कला भर्ती 2010 का रिजल्ट शामिल है। आयोग के सचिव जगदीश ने इन तीनों भर्तियों का रिजल्ट जारी करते हुए बताया कि प्राविधिक शिक्षा विभाग में अनुदेशक के पद पर 8 लोगों का चयन हुआ है। जबकि वाणिज्य प्रवक्ता के तौर पर 9 लोगों को अंतिम चयनित सूची में जगह मिली है। वही अंग्रेजी प्रवक्ता के पद पर कुल 79 लोगों का चयन किया गया है । सभी रिजल्ट विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं । अभ्यर्थी अपना रिजल्ट यहां से देख सकते हैं।

कैसे देखें रिजल्ट

सबसे पहले आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट http://uppsc.up.nic.in पर जाएं। यहां दाई तरफ आपको इनफार्मेशन बुलेटिन दिखाई पड़ेगी। इसमें रेड कलर में तीन नए लिंक जारी किए गए हैं ।

जिसमें पहला लिंक प्रवक्ता कॉमर्स का है

(लिंक- 1 - RESULT OF ADVT. NO. 01/2009-10, Lecturer Govt. Inter College / Lecturer Commerce, S-04/59 दिखाई पडेगा।)

यहां से आप प्रवक्ता कॉमर्स का रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं।

दूसरा लिंक प्रवक्ता इंग्लिश का है

( लिंक - 2 - RESULT OF ADVT. NO. 5/2013-2014, STATE EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING COUNCIL, U.P. - Lecturer English,S- 04/02)

यहां से आप प्रवक्ता अंग्रेजी का रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं।

तीसरा लिंक अनुदेशक पद का है।

(लिंक 3 - RESULT OF ADVT. NO. 6/2012-2013, TECHNICAL EDUCATION DEPTT., U.P., Workshop Instructor Lauh Kala, S-12/48)

यहां से आप अनुदेशक का रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं।

महत्वपूर्ण जानकारी

तीनों रिजल्ट यहां से PDF फाइल के तौर पर डाउनलोड किए जा सकते हैं। रिजल्ट में चयनित अभ्यर्थियों के अनुक्रमांक नाम श्रेणी और अभ्युक्ति दर्ज है। आयोग की विक्षिप्त के अनुसार प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश में कर्मशाला अनुदेशक लौह कला के 8 पदों पर साक्षात्कार के लिए कुल 104 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। साक्षात्कार 4 दिसंबर से 8 दिसंबर 2017 के बीच हुए थे और कुल 70 अभ्यर्थियों ने इंटरव्यू दिया था। जिनमें से 8 अभ्यर्थियों को अंतिम तौर पर चयनित किया गया है। जबकि उत्तर प्रदेश राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद इकाई, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में प्रवक्ता अंग्रेजी के 79 पदों पर पर भी 4 से 8 दिसंबर 2017 को इंटरव्यू हुआ था। जिसमें कुल 79 लोगों का चयन हुआ है । इसी क्रम में राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ता वाणिज्य के 9 रिक्त पदों पर 8 दिसंबर 2017 को इंटरव्यू हुआ था जिसमें सभी पद पर चयन हुआ है।

