UPPCS Prelims Exam: एग्जाम सेंटर पहुंचे अभ्यर्थी, कोरोना से बचाव के लिए इन बातों का रखा गया ध्यान

लखनऊ। कोरोना वायरस लॉकडाउन के प्रतिबंधों में मिले छूट के बाद देशभर में शैक्षिक गतिविधियां शुरू हो गई हैं। इसी क्रम में आज (11 अक्टूबर) उत्तर प्रदेश में UPPSC (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग) की यूपीपीएससी पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा 2020 (UPPSC PCS Prelims Exam) का आयोजन किया गया है। राज्य के कई केंद्रों पर परीक्षाएं आयोजित की गई हैं, इस दौरान कोरोना से बचाव के लिए जरूरी गाइडलाइन का भी पालन किया गया।

दो शिफ्ट में आयोजित की गई परीक्षा

बता दें कि पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा के लिए 9 अक्टूबर को ही एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया था। परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले युवा आज एग्जाम देने सेंटर पर पहुंचे हैं। बता दें कि परीक्षा दो शिफ्ट में आयोजित की गई है। पहली शिफ्ट का एग्जाम सुबह 9:30 से 11:30 और दूसरी शिफ्ट की परीक्षा दोपहर 2:30 से शाम 4:30 बजे तक चलेगा। पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा के लिए कुल 30813 अभ्यर्थियों ने पंजीकृत किया है।

परीक्षा केंद्र पर भी मास्क उपलब्ध

परीक्षा के दौरान महामारी से बचाव का भी पूरा ध्यान रखा गया है, सभी एग्जाम सेंटर को सैनिटाइज किया गया है। बिना मास्क के अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं है, हालांकि परीक्षा केंद्र पर भी मास्क उपलब्ध कराया जा रहा है। सेंटर में प्रवेश से पहले उनके शरीर का तापमान भी चेक किया गया। सभी कमरों में सीसीटीवी कैमरे लगे है। जहां कैमरा नहीं होगा, वहां रिकार्डिंग कराई जा रही है। न्यूज एजेंसी एएनआई ने कुछ तस्वीरें साझा की है जिसमें परीक्षा केंद्र में युवाओं का आते देखा जा सकता है।

