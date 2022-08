1000 से ज्यादा पदों पर इस राज्य में निकली सरकारी भर्ती,जल्द ऐसे करें आवेदन

Jobs

oi-Foziya Khan

नई दिल्ली,16 अगस्त: सरकारी नौकरी करने की इच्छा रखने वाले युवाओ के लिए शानदार मौका सामने आया है। तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से 1000 से भी ज्यादा पदों पर भर्ती निकाली गई है। इन पदों से जुड़ी आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है। आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर tnpsc.gov.in जा कर आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों को ये सलाह दी जाएगी की आवेदन करने से पहले वे पहले ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर लें। बता दें कि तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से फील्ड सर्वेयर और ड्राफ्ट्समैन के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आवेदन करने की शुरुआत हो चुकी है,उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 27 अगस्त 2022 है।

English summary

Government recruitment came out in this state for more than 1000 posts, apply soon like this