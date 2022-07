इंतजार हुआ खत्म आगए हैं नीट परीक्षा के एडमिट कार्ड,जाने कैसे करें डाउनलोड

Jobs

oi-Foziya Khan

नई दिल्ली,12 जुलाई:17 जुलाई को होने वाली नीट की परीक्षा के एडमिट कार्ड नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने

जारी कर दिए हैं। एडमिट कार्ड के वेबसाइट पर आते ही छात्रों ने तुरंत ए़डमिट कार्ड को डाउनलोड करना शुरू कर दिया है। नीट की परीक्षा को देने वाले छात्रों की संख्या लाखों में होती है, इस साल ही नीट परीक्षा 2022 के लिए 1872341 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन करवाए हैं।

जाने कैसे होगा एडमिट कार्ड डाउनलोड

एनटीए ने इसके बारे में कहा है कि छात्र नीट की वेबसाइट पर जा कर अपना डेट ऑफ बर्थ डालें और साथ ही एप्लीकेशन नंबर डाल कर अपना एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। सीधे एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें। नीट परीक्षा से जुड़ी कोई समस्या होतो एनटीए के फोन नंबर 011-40759000 पर संपर्क कर सकते neet.nta.nic.in हैं या ई-मेल neet@nta.ac.in पर मेल करके भी संर्पक कर सकते हैं।

जाने परीक्षा में क्या ले जानो अवश्यक है

परीक्षा के दिन उम्मीदवारों को नीट प्रवेश पत्र का एक ए 4 साइज पेपर पर रंगीन प्रिंटआउट लेकर जाना है। एक फोटो भी साथ लाना होगा, मगर ध्यान रहे फोटो वही होना चाहिए जो प्रवेश पत्र पर लगी हो,इसी के साथ एक पहचान पत्र भी लाना होगा। इनके बिना किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा लिखने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

NTA ने JEE मुख्य परीक्षा के पहले सेशन का रिजल्ट किया घोषित

बता दें कि नीट यूजी परीक्षा 17 जुलाई 2022 को रविवार के दिन होगी। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शुरू होगी और शाम 5:20 बजे तक चलेगी। यह परीक्षा देश के 497 शहरों के साथ ही देश के बाहर भी 14 शहरों में होगी । परीक्षा का मोड ऑफालइन होगा। 28 जून को परीक्षा से जुड़ी एग्जाम सिटी एडवांस्ड इंटीमेशन स्लिप पहले ही जारी की जा चुकी है।

