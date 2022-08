CUET-UG 2022: NTA ने जारी की नई डेटशीट, अब 24 से 28 अगस्त के बीच होंगी सीयूईटी-यूजी की रद्द परीक्षाएं

Jobs

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, 07 अगस्त: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने तकनीकी खामियों की वजह से जिन उम्मीदवारों की कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET UG) 2022 परीक्षा रद्द हो गई थी, उनको राहत देते हुए दोबारा परीक्षा आयोजित करने के लिए नई डेटशीट की घोषणा की है। ऐसे में एनटीए उन उम्मीदवारों के लिए CUET UG 2022 परीक्षा आयोजित करेगा, जो 12 से 14 अगस्त के बीच परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे।

केंद्रीय विश्वविद्यालय संयुक्त प्रवेश परीक्षा-स्नातक (CUET-UG) कराने वाली राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने रविवार को जानकारी देते हुए बताया कि सीयूईटी-यूजी की परीक्षाएं 24-28 अगस्त को आयोजित की जाएगी। वहीं 24 अगस्त से 28 अगस्त के बीच होने वाले एग्जाम से पहले नए प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे।

