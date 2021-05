कोरोना वायरस के कारण सरकार ने लिया मई 2021 सत्र की जेईई मेन परीक्षा स्थगित करने का फैसला

Jobs

oi-Sagar Bhardwaj

नई दिल्ली, 4 मई। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने मई सत्र की जेईई मेन 2021 परीक्षा को स्थगित कर दिया है। पूरे देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के कारण परीक्षार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। मालूम हो कि मई सत्र की परीक्षा 24,25 26, 27 और 28 मई 2021 को आयोजित होनी थी। एनटीए द्वारा जारी किए गए नोटिस के अनुसार मई सत्र के लिए पंजीकरण की घोषणा बाद में की जाएगी और अप्रैल और मई सत्र का पुनर्निर्धारण भी किया जाएगा।

शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने इस बाबत जानकारी देते हुए ट्वीट किया कि, 'कोरोना वायरस की स्थिति को देखते हुए और विद्यार्थियों की सुरक्षा की दृष्टि से मई 2021 सत्र की जेईई मेन परीक्षा को स्थगित करने का फैसला लिया गया है। विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वे ज्यादा जानकारी के लिए एनटीए की आधिकारी वेबसाइट चेक करते रहें।'

Looking at the present situation of COVID-19 and keeping students safety in mind, JEE (Main) - May 2021 session has been postponed .

Students are advised to keep visiting the official website of NTA for further updates.@DG_NTA pic.twitter.com/utMUGrmJNi