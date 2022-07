Army Recruitment: टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर के लिए निकली वैकेंसी, यहां चेक करें पूरी डिटेल्स

Jobs

नई दिल्ली। भारतीय सेना में अग्निपथ योजना के तहत नौकरी के लिए आवेदन जारी किए गए हैं। भारतीय टेरिटोरियल सेना में मंदारिन भाषा एक्सपर्ट के लिए वैकेंसी जारी की गई है। भारतीय सेना के टेरिटोरियल आर्मी में मंदारिन बाषा जानकार के लिए नौकरी के आवेदन जारी किए गए हैं। नौकरी से संबंधित नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस नौकरी के लिए कुल 5 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन जारी किए गए हैं। नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए 10 अगस्त तक का वक्त दिया गया है।

सेना क्यों मंदारिन भाषा पर कर रही है फोकस

भारतीय सेना मंदारिन भाषा सीखने पर फोकस कर रही है, ताकि सैनिक चीन के सैनिकों की बातों को समझ सके। सेना के मुताबिक हाईब्रिज वेयफेर के दौर में ये सूचना का एक अहम हथियार बन सकता है। आपको बता दें कि मंदारिन भाषा खासकर पर उत्तरी और पश्चिम-दक्षिण चीन में बोली जाती है। सेना के जवानों को चीन से सटे सीमा में चीन के सैनितों की भाषा समझने में आसानी हो इसलिए इस भाषा की जानकारी भारतीय सेना को खासकर चीन से सटे सीमा वर्ती क्षेत्रों में तैनात सैनिकों को दी जा रही है।

जानें इस नौकरी से संबंधित जरूरी बातों के बारे में-

