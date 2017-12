HPSSC: चुन ली गईं महिला सुपरवाइजर, Result देखिए और Download कीजिए

शिमला। अधीनस्थ चयन बोर्ड हमीरपुर ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की महिला सुपरवाइजर के लिए ली गई परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। बोर्ड के सचिव तेजिंदर कंवर ने बताया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में सुपरवाइजर (पोस्ट कोड 561) के 50 पदों के लिए ली गई परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। उन्होंने बताया कि अनुबंध के आधार पर 50 पदों पर योग्य महिला उम्मीदवारों का चयन कर लिया गया है। इन पदों के लिए 18 अक्तूबर 2016 को आवेदन आमंत्रित किए गए थे। जिसके लिए आयोजित हुई लिखित परीक्षा में 161 उम्मीदवारों को पास किया गया। लिखित परीक्षा पास करने के बात अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया गया, जिसमें 50 उम्मीदवार चुने गए और इन पदों के लिए उनका चयन किया गया है। चुने गए उम्मीदवारों के रोल नबंर और नाम निम्नलिखित हैं।

विस्तार से रिजल्ट जानने के लिये बोर्ड की वेबसाईट देखें --http://www.hpsssb.hp.gov.in



http://himachalabhiabhi.com/wp-content/uploads/2017/12/Download-Result-2.pdf

Roll No. Name of the candidate Total Marks

1 561000029 URMILA DEVI 63.81

2 561000062 ANITA KUMARI 50.19

3 561000070 REENA KUMARI 71.23

4 561000139 MANJU 67.84

5 561000216 REENA KUMARI 67.02

6 561000344 SEEMA DEVI 69.88

7 561000423 MANJULA KUMARI 63.40

8 561000553 NARESH DEVI 68.90

9 561000591 SUNITA DEVI 62.68

10 561000844 SEEMA DEVI 72.84

11 561000856 SUBAH DEVI 72.88

12 561000874 DHANI KUMARI 70.98

13 561000910 MAYA DEVI 66.91

14 561000948 KRISHANA KUMARI 62.31

15 561000965 POOJA DEVI 66.92

16 561000975 BINDU DOGRA 60.61

17 561000982 CHETAN DEVI 67.03

18 561000992 SEEMA DEVI 61.68

19 561001002 BABLI DEVI 59.22

20 561001006 ANJANA DEVI 60.50

21 561001011 NIRMLA DEVI 68.19

22 561001069 NIRMLA DEVI 63.80

23 561001223 SANDESH KUMARI 71.20

24 561001254 ANU LATA 67.27

25 561001300 LEELA DEVI 62.64

26 561001319 SHRESHTHA DEVI 62.56

27 561001453 PAWANA THAKUR 67.63

28 561001457 BALA DEVI 63.33

29 561001495 SUNITA DEVI 61.67

30 561001552 AKSHU DHIMAN 58.41

31 561001985 MEERA 59.62

32 561002068 NEELAM 56.88

33 561002084 JAMNA DEVI 56.39

34 561002089 REKHA KUMARI 67.38

35 561002193 KAMLESH SHARMA 66.95

36 561002652 INDIRA DEVI 64.83

37 561002673 TARA VATI 68.36

38 561002677 PRAVEEN SHARMA 70.19

39 561002731 NIRMLA DEVI 67.96

40 561002823 USHA DEVI 64.50

41 561002852 NIRMLA DEVI 70.10

42 561002861 HEM LATA 69.25

43 561002913 MALTI DEVI 61.32

44 561002948 BANITA JAGITHTA 67.03

45 561002949 SHASHI VERMA 62.81

46 561002971 SUNITA 60.41

47 561002978 SHEELA NEGI 63.72

48 561003003 VIDYA DEVI 69.13

49 561003242 JYOTI SHARMA 56.25

01 post of OBC(BPL) category remained vacant due to non availability of candidate.

