DU Admissions 2022: स्टेट बोर्ड से छात्रों को इस साल कम मिला एडमिशन, जानिए क्या है वजह?

DU admissions 2022: दिल्ली यूनिवर्सिटी (Delhi University) के अंडर ग्रेजुएट कोर्स में इस साल स्टेट बोर्ड के छात्रों को कम दाखिला मिला है। ऐसे में इस साल की ए़डमिशन लिस्ट एक अलग बदलाव दिखाती नजर आ रही है। इसके पीछे की वजह बारहवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा के अंकों के बजाय कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET) के अंकों के आधार पर एडिशन बदलाव का प्रभाव हो सकता है। एक ओर डीयू का नया सेमेस्टर शुरू हो गया है तो कुछ कॉलेजों की एडमिशन लिस्ट में इसका बड़ा असर देखने को मिला है।

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल बीए (ऑनर्स) पॉलिटिकल साइंस में हिंदू कॉलेज में स्टेट बोर्ड से 124 छात्र थे, इनमें से 120 स्टूडेंट केरल बोर्ड से, 3 राजस्थान से और 1 हरियाणा बोर्ड से था। और इस बार सिर्फ एक है। इस साल जबकि सीट एलोकेशन का दूसरा दौर अभी भी चल रहा है। जिसमें अब तक भर्ती हुए 59 छात्रों में से केवल एक छात्र केरल बोर्ड से है।

बीए (ऑनर्स) हिंदू कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस प्रोग्राम पिछले साल डीयू में 10 प्रोग्राम में से एक था, जहां अनारक्षित सीटों के लिए पहली सूची कटऑफ 100% (चार विषयों में से सर्वश्रेष्ठ) थी। एडमिशन के पहले दिन प्रोग्राम को कटऑफ हासिल करने वाले छात्रों से 102 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 101 केरल बोर्ड से थे। इस साल CUET को अपनाने के साथ प्रवेश अब उम्मीदवारों के CUET स्कोर और उनके द्वारा सूचीबद्ध कॉलेज-पाठ्यक्रम प्राथमिकताओं पर आधारित हैं। बता दें कि हिंदू कॉलेज का बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस प्रोग्राम सीयूईटी में टॉप स्कोर करने वाले छात्रों की पहली च्वाइस है।

हिंदू कॉलेज के राजनीति विज्ञान विभाग के एक प्रोफेसर के मुताबिक अब तक दाखिल हुए अधिकांश छात्र सीबीएसई (सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन) के स्कूलों से हैं, जबकि कम संख्या में सीआईएससीई (काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन) स्कूलों से हैं - दोनों राष्ट्रीय बोर्ड। अनारक्षित सीटों पर भर्ती होने वालों में से अधिकांश का CUET स्कोर 795/800 से 800/800 के बीच है। इसके पीछे वजह सीयूईटी परीक्षा हो सकती है।

इसी तरह रामजस कॉलेज में भी इस साल अधिकांश नए प्रवेश सीबीएसई के छात्र हैं। डीयू में केरल छात्र संघ मैत्री के कार्यकारी सचिव गोविंद ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि यह सीयूईटी का पहला साल था। उन्होंने कहा कि यह पहली बार है जब यह प्रक्रिया शुरू की गई थी, जिसके कारण कई छात्रों का कहना है कि उन्हें तैयारी के लिए समय नहीं मिला। सीयूईटी एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित है, जो सीबीएसई स्कूलों में पढ़ाया जाता है और राज्य बोर्ड के पाठ्यक्रम से अलग है, इसलिए छात्रों को इसके लिए अलग से तैयारी करनी होगी।

