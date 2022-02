सिविल परीक्षा में एक्स्ट्रा अटेंप्ट की छूट देने की मूड में नहीं केंद्र सरकार, राज्यसभा में किया स्पष्ट

Jobs

नई दिल्ली, 10 फरवरी। राज्यसभा में बजट सत्र के दौरान केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने ये स्पष्ट कर दिया है कि सिविल सेवा परीक्षा के उम्मीदवारों को अतिरिक्त मौका देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि संघ लोक सेवा आयोग के सिविल सेवा परीक्षा (यूपीएससी सीएसई) के वर्ष 2022 के उम्मीदवारों को परीक्षा के लिए दूसरा मौका और उम्र में छूट नहीं मिलने वाली है। कोरोना संकट के बीच उम्मीदवार केंद्र सरकार से परीक्षा में अतिरिक्त प्रयास की मांग कर रहे थे।

यूपीएससी उम्मीदवारों का कहना था कि कोरोना वायरस की पहली और दूसरी लहर के चलते वो परीक्षा में शामिल नहीं हो सके। इसके अलावा उन्हें लॉकडाउन, परिवार की सेहत की समस्या, उनके निधन, इंटरनेट और मानसिक तनाव जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। ऐसे में वो परीक्षा की तैयारी और उसमें शामिल होने में असमर्थ थे, इसलिए केंद्र सरकार से उनकी मांग थी कि उन्हें सिविल परीक्षा में एक्स्ट्रा अटेंप्ट की छूट दी जाए। आपको बता दें कि सिविल परीक्षा में एक उम्मीदवार सिर्फ 6 बार शामिल हो सकता है। कोरोना के चलते कुछ उम्मीदवार एग्जाम नहीं दे पाए थे।

