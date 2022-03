CBSE EXAM: सीबीएसई बोर्ड की 10वीं -12वीं की टर्म-2 की परीक्षाएं 26 अप्रैल से, जानें इसे जुड़ी हर जानकारी

Jobs

नई दिल्ली, 11 मार्च: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए टर्म-II की परीक्षा की तारीखों की घोषणा कर दी है। सीबीएसई ने शुक्रवार (11 मार्च) को कहा है कि कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए टर्म-II की परीक्षाएं 26 अप्रैल, 2022 से होंगी। इस बार परीक्षा का समय सुबह 10:30 बजे होगा। वहीं परीक्षा दो दो पालियों में आयोजित नहीं किया जाएगा। छात्र अधिक जानकारी के लिए सीबीएसई बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.cbse.gov.in पर जा सकते हैं।

CBSE Term-II examinations for classes 10 and 12 to be held from April 26 ALL you need to know