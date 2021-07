CBSE बोर्ड: अगले सप्ताह जारी हो सकते हैं 10वीं के रिजल्ट, परीक्षा नियंत्रक ने दी जानकारी

Jobs

नई दिल्ली, 30 जुलाई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने 12वीं के परिणाम घोषित कर दिए हैं। इस बीच 10वीं कक्षा के छात्रों को अपने रिजल्ट को लेकर उत्सुकता बढ़ गई है। इस संबंध में सीबीएसई परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज बड़ी जानकारी देते हुए कहा कि अगले सप्ताह तक 10वीं बोर्ड की परीक्षा के परिणाम भी आने की पूरी संभावना है। उन्होंने कहा, हम आज से 10वीं कक्षा के परिणाम पर काम करना शुरू करेंगे और अगले सप्ताह तक इसे देने की कोशिश करेंगे।

गौरतलब है कि कोरोना वायरस की दूसरी भयानक लहर के मद्देनजर 10वीं और 12वीं के छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द करने का ऐलान किया था। छात्रों को उनके परिणाम का बेसब्री से इंतजार था जो आज यानी शुक्रवार को खत्म हुआ। हालांकि 10वीं के छात्रों को अभी एक सप्ताह और इंतजार करना पड़ेगा। इस बीच संयम भारद्वाज ने भविष्य में महामारी जैसी स्थिति में छात्रों की परीक्षा और रिजल्ट को लेकर बनई गई नई स्कीम की भी जानकारी दी। आने वाले समय में छात्रों के लिए एक से अधिक परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा।

We have created a scheme in which we will conduct more than one exam. On the basis of those numbers, we'll be able to deliver exam results on time in case of any pandemic-like situation in future: CBSE Exam Controller Sanyam Bhardwaj pic.twitter.com/cvkVyzgg8r