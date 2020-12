BPSC Admit Card 2020: बीपीएससी की 66वीं की प्रारंभिक परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, ऐसे करें डाउनलोड

नई दिल्ली। BPSC Admit Card 2020: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर बीपीएससी एडमिट कार्ड 2020 जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने बीपीएससी 66वीं प्रारंभिक प्रतियोगी परीक्षा के लिए आवेदन किया था, वह आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाकर अपने एडमिट कार्ड को चेक कर सकते हैं और इसे यहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड का लिंक दिख जाएगा, उसपर क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं।

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपने रिजस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि की जरूरत पड़ेगी। इनकी सहायता से उन्हें वेबसाइट पर जाकर लॉगइन करना होगा। उम्मीदवार इस बात का ध्यान रखें कि बीपीएससी एडमिट कार्ड 2020 के बिना उन्हें परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा। इसलिए वह इसे अपने साथ ही लेकर जाएं। बीपीएससी 66वीं प्रारंभिक प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन बिहार सरकार के विभिन्न विभागों में 562 पदों पर भर्ती के लिए कर रहा है। इस परीक्षा का आयोजन राज्य के 888 परीक्षा केंद्रों पर होगा।

होमपेज पर जाकर '66th Combined (Preliminary) Competitive Examination - for candidates whose image of photograph/signature on the Admit Cards is not proper and Ghoshna Patra (Declaration Form) to be filled and submitted by the Candidates' इस लिंक पर क्लिक कर अधिक जानकारी ली जा सकती है।

उम्मीदवार जरूरी दिशा-निर्देश पढ़ें

बीपीएससी एडमिट कार्ड 2020 डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को पहले कुछ जरूरी दिशा-निर्देश पढ़ने होंगे। जिसका डायरेक्ट लिंक इस खबर में दिया गया है। उम्मीदवारों को अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाने की सलाह दी जाती है, इसका डायरेक्ट लिंक भी खबर में नीचे ही दिया गया है।

