25 लाख रुपये की सैलरी में बिस्तर पर आराम करने वाली नौकरी, जानिए कैसे मिलेगी ?

लंदन, 18 अक्टूबर: ब्रिटेन की एक कंपनी एक नए जॉब का ऑफर दे रही है जो अपने में अनोखा है। इस जॉब में ड्यूटी के तौर पर सिर्फ आराम करना है। लेकिन, इसके लिए कंपनी करीब 25 लाख रुपये वेतन का ऑफर दे रही है। सबसे बड़ी बात ये है कि आराम भी नौकरी पाने वाले को अपने घर पर ही रहकर करना है, उसे कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। ड्यूटी के दौरान वह विस्तर पर चाहे सोए या फिर फिल्में देखे, इसपर कोई रोक नहीं है। काम के घंटे भी निश्चित हैं और हफ्ते में कंपनी की ड्यूटी करते हुए 40 घंटे से भी कम आराम करना है। यानी यह एक ऐसी जॉब है, जिसमें लोगों को आराम फरमाने के लिए मोटी सैलरी दी जा रही है। लेकिन, इतनी बढ़िया नौकरी है तो उसकी कुछ सेवा शर्तें भी हैं।

A UK based luxury and crafted bed maker is offering a job of a mattress tester worth Rs 25 lakh as salary, in which only you have to relax