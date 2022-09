Fact- Check: 'MSME उद्योग' रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पर 'वेबसाइट' वसूल रही ₹2,700, जानिए दावे का सच

Fact Check

oi-Mukesh Pandey

नई दिल्ली, 12 सितंबर। लघु एवं सूक्ष्म उद्योग रजिस्ट्रेशन कराने के लिए एक वेबसाइट 2,700 रुपए वसूल रही है। उद्योग विकास योजना के तहत पंजीकरण कराने वाली कथित वेबसाइट की ओर सरकारी योजनाओं के पूरा लाभ दिलाने का वादा किया जा रहा है। वेबासाइट की ओर से पंजीकरण कराने पर एमएसएमई का प्रमाण पत्र देने का दावा किया जा रहा है। इस कथित दावे पड़ताल में आया सच MSME के तहत उद्योग रजिस्ट्रेशन के इच्छुक लोगों के लोगों के बेहद अहम है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) ने उद्योग आधार नामक एक सुविधा सितंबर 2015 में शुरू की थी। ये व्यवस्था केंद्र सरकार ने व्यवसायियों के लिए MSME श्रेणी के तहत अपने व्यवसाय को पंजीकृत करने के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए उपलब्ध कराई थी। बाद में इसका नाम बदलकर उद्योग आधार कर दिया गया। अब मंत्रालय ने एक पोर्टल udyamregistration.gov.in लॉन्च किया है। जबकि इसी नाम से मिलतती जुलती ए वेबसाइट 'https://eudyogaadhaar.org' के नाम से चल रही है।

सरकार ने कहा फेक है वेबसाइट

कथित रूप से एमएसमई के तहत लघु एवं सूक्ष्म उद्योग को मान्यता देने के लिए पंजीकरण कराने वाली वेबसाइट को केंद्र सरकार ने फेक बताया है। सरकार की ओर से जारी सूचना में कहा गया, 'उद्यम सुविधा के लिए व्यापार मालिकों को पंजीकृत करने का दावा करने वाली वेबसाइट काफी शेयर हो रही है। लेकिन वास्तव में ये नकली है।

A Website 'https://t.co/xfk1OR5FHn' is claiming to register for 'MSME Udyam' and is asking for ₹2,700 for printing the registration certificate#PIBFactCheck

▶️This website is #FAKE

▶️The official website for Udyam registration is https://t.co/TCKw2yayb8 pic.twitter.com/PgQTbsuFYO