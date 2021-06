चेन्नई एयरपोर्ट पर लगे 'कारपेट खाना सख्त मना है' वाले बोर्ड की वायरल फोटो को AAI ने बताया फर्जी

Fact Check

नई दिल्ली, 10 जून। अभिनेत्री शबाना आजमी ने गुरुवार को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक तस्वीर पोस्ट की जो काफी वायरल हो रही है। इस पोस्ट में एक तस्वीर है जिसमें एक बोर्ड दिखाई दे रहा है जिसपर अंग्रेजी में लिखा है कि 'कारपेट खाना सख्त मना है।' यह तस्वीर साल 2015 में चेन्नई इंटरनेशल एयरपोर्ट पर खींची गई थी। दरअसल यह फोटो बोर्ड पर लिखे हिंदी वाक्य के अंग्रेजी में किए गए गलत अनुवाद की वजह से चर्चा में आई थी।

बोर्ड पर हिंदी में साफ साफ लिखा है कि फर्श पर खाना सख्त मना है। जब इसका अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं तो यह लिखा जाएगा- EATING ON THE CARPET IS STRICTLY PROHIBITED. लेकिन बोर्ड पर लिखा है कि EATING CARPET STRICTLY PROHIBITED. जिसका मतलब हुआ कि कारपेट खाना सख्त मना है। 2015 की यह तस्वीर एक बार फिर से वायरल हो रही है। इस तस्वीर को लेकर सरकार की खूब आलोचना हो रही है। वहीं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) ने इस वायरल तस्वीर को लेकर कहा है कि ये एक असल तस्वीर के साथ छेड़छाड़ की गई इमेज है।

एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक ट्वीट के माध्यम से कहा कि यह गलत तस्वीर 2015 से वायरल हो रही है। सभी से अनुरोध है कि तथ्यों को बिना जाने ऐसी तस्वीरों को सर्कुलेट न करें।

Important Announcement from #AAI Since 2015, this morphed image shown has been doing rounds time and again. Requesting everyone not to circulate any such photographs without proper fact-checking. pic.twitter.com/TCvvqW250o

वहीं इस फोटो को लेकर हो रही सरकार की आलोचना के बाद उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बयान जारी किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, 'आप सभी लोग सुनिए। ये एक असल तस्वीर के साथ छेड़छाड़ की गई इमेज है, जो 2015 से सर्कुलेट हो रही है। ये 2019 में भी सर्कुलेट हुई थी। AAI ने उस दौरान भी इस मुद्दे को उठाया था। आइए हम सब इस तरह की चीजों को बाहर लाने से पहले थोड़ी सावधानी बरतें। नकली तस्वीरें और मॉर्फ्ड तस्वीरें उन लोगों के लिए अच्छी नहीं हैं जो इन्हें पोस्ट कर रहे हैं।'

Listen people.

This is a morphed image doing the rounds since 2015.

It resurfaced in 2019. AAI had pointed this out even then.

Let us all do a bit of due diligence before putting such things out.

Fake images & morphed pictures don’t do any good to people who are posting them. pic.twitter.com/JLKkyT5Fcm