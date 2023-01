Fact Check: इंडियन ऑयल दे रही 6 हजार रुपये की फ्यूल सब्सिडी? जानें सच्चाई

वायरल पोस्ट में बताया गया है कि तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन 6 हजार रुपये की सब्सिडी देगी। ऐसे में क्या है इस दावे की सच्चाई, जानिए...

Fuel Subsidy Fact Check News: देश में पेट्रोल-डीजल के साथ घरेलू गैस एलपीजी के दाम भी अब आम आदमी के बजट को बिगाड़ रहा है। इस बीच पेट्रोल-डीजल और एलपीजी को लेकर सोशल मीडिया पर एक दावा किया जा रहा है, वायरल पोस्ट में बताया गया है कि तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन 6 हजार रुपये की सब्सिडी देगी। ऐसे में क्या है इस दावे की सच्चाई, जानिए...

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक न्यूज पोस्ट वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया गया है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (Indian Oil Corporation) से 6,000 रुपए का फ्यूल सब्सिडी गिफ्ट जीतने का मौका है। जिसकी सच्चाई को सरकारी एजेंसी पीआईबी फैक्ट चेक ने जांच कर लोगों को बताया है।

"Chance to win a Fuel Subsidy Gift worth ₹6,000 from the Indian Oil Corporation"

Sounds enticing right? However,

✔️This lucky draw is #FAKE

✔️It's a scam & is not related to @IndianOilcl

Always run any suspicious information related to Government of India by #PIBFactCheck pic.twitter.com/5XkmUOfTFw