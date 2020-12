Fact Check: क्या कोरोना वैक्सीन लेने के कुछ मिनट बाद बेहोश हुई नर्स की हो गई है मौत?

Fact Check

oi-Rizwan M

नई दिल्ली। अमेरिका की एक नर्स कोरोना की वैक्सीन लेने के कुछ मिनट बाद ही बेहोश हो गई थीं। अमेरिका के टेनेसी शहर में कोविड टीका लेने के बाद टिफनी डोवर मीडिया से बात कर रही थीं। इसी दौरान उन्हें चक्कर आया और वो लड़खड़ाकर गिर गईं। इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। ये 18 दिसंबर का मामला है। उनके बेहोश हो जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ है। अब इसी वीडियो के साथ एक मैसेज सोशल मीडिया पर शेयर हो रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि नर्स टिफनी की मौत हो गई है।

वायरल मैसेज में कहा गया है कि टिफनी की तबीयत वैक्सीन लेने के कुछ देर बाद ही बिगड़ गई थी। उनको अस्पताल में रखा गया लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी है। ऐसे में इस वैक्सीन को लेना खतरे से खाली नहीं होगा। इस तथ्य की जांच की गई तो पाया गया कि नर्स टिफनी की मौत का दावा बिल्कुल झूठा है। टिफनी की मौत का मैसेज सोशल मीडिया पर आने के बाद सीएचआई अस्पताल ने उनका एक वीडियो शेयर किया है। जिसमें वो कुछ लोगों के साथ बैठी हैं। अस्पताल की ओर से कहा गया है कि टिफनी की सेहत अब एकदम ठीक है।

We’re pleased to share Tiffany Dover is doing well. Here’s a short video of her today surrounded by her colleagues who all support her. pic.twitter.com/yGyzKvwn89