Fact Check: PM मोदी के स्वागत के लिए कूनो नेशनल पार्क में काटे गए पेड़? जानिए वायरल दावे की सच्चाई

Kapil Tiwari

नई दिल्ली, सितंबर 24। जब से नामीबिया से 8 चीते भारत लाए गए हैं, तभी से सोशल मीडिया पर चीतों को लेकर कई तरह की भ्रामक जानकारियां लगातार शेयर की जा रही हैं जो लोगों को कन्फ्यूज कर रही हैं कि आखिर वो सही हैं या फिर गलत। ऐसी ही एक जानकारी पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि जब पीएम मोदी मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में चीतों को छोड़ने के लिए पहुंचे तो उससे पहले उनके स्वागत के लिए पार्क में बहुत बड़ी संख्या में पेड़ काटे गए थे।

A media report in 'The Asian Age' claims that a large no of trees were cut in Kuno Wildlife Sanctuary to make arrangements for PM's visit for the release of 8 Cheetahs #PIBFactcheck

▶️No trees were cut

▶️Lodging arrangements were made at Sesaipura FRH & Tourism Jungle Lodge pic.twitter.com/rNkBhXEkTo